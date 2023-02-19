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19:05 19.02.2023

ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

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ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

РФ може посилити ядерний шантаж напередодні візиту президента США Джо Байдена до Європи, запланованого на 20-22 лютого, з метою зірвати цей візит та послабити міжнародну підтримку України, вважають у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"У Росії розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи президента США Джо Байдена", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у неділю.

За даними розвідки, підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

Також, як повідомляє ГУР, у рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ "Моноліт". Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у найвищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС.

Крім цього, за інформацією ГУР, на авіабазі Тамбов розгорнуть допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

"Такі дії військово-політичного керівництва Росії, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", - резюмує ГУР.

Теги: #рф #шантаж #ядерний #гур

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