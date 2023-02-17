Київ повністю відновив роботу наземного електротранспорту

Київ у повному обсязі відновив роботу наземного електротранспорту після 56-денної перерви через дефіцит енергопостачання внаслідок російських ударів по енергосистемі, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

"Сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути! Зараз на 46 тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних - 195!" - ідеться у повідомленні КМВА у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Ми подолали важку транспортну кризу. Відновлення стабільного життя столиці України - це ще один невеликий, але важливий крок до нашої майбутньої перемоги", - сказав начальник КМВА Сергій Попко, слова якого наведено у повідомленні.

"Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дало змогу місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту", - зазначається у повідомленні. За даними КМВА, останніми днями по черзі запускалися окремі лінії трамваїв і тролейбусів.

23 грудня 2022 року через дефіцит електроенергії роботу наземного електротранспорту столиці (трамваїв і тролейбусів) було зупинено. На маршрутах електротранспорту працювали автобуси.

Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.