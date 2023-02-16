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12:41 16.02.2023

Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

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Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

Міністр оборони Олексій Резніков та генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг обговорили перебіг запровадження в Україні стандартів НАТО, зокрема інформаційної системи логістики LOGFAS, повідомив Резніков.

"Обговорили з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наші успішні рішення щодо подальших кроків імплементації стандартів НАТО. Серед них - впровадження системи LOGFAS - однієї з інформаційних систем логістики НАТО та країн-членів НАТО", - написав Резніков на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

"Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в силах оборони України, так і з нашими партнерами", - уточнив він. "Я розказав, як працює LOGFAS в Україні. Колега привітав ці важливі кроки".

"Це про прозорість, підзвітність та повну відкритість з нашого боку. Довіра, прозорість, єдність і впевненість в Перемозі України. Це те, на чому будуються наші відносини з усіма партнерами і друзями України", - зазначив міністр оборони.

Теги: #резніков #столтенберг #logfas

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