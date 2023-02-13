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21:15 13.02.2023

"Укрзалізниця" усунула пошкодження колії на Херсонщині, з вівторка буде відновлено рух поїздів за графіком

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"Укрзалізниця" усунула пошкодження колії на Херсонщині, з вівторка буде відновлено рух поїздів за графіком

"Укрзалізниця" оголосила про завершення відновлювальних робіт на пошкодженій внаслідок обстрілу ділянці в Херсонській області та поновленні руху поїздів за графіком з вівторка.

"Роботи з відновлення залізничного полотна після обстрілів на Херсонщині завершено, рух за графіком відновлюємо із завтрашнього дня", - повідомила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі у понеділок увечері.

"Дякую всім залізничникам за активну роботу та представникам Херсонської та Миколаївської ОВА за допомогу", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вранці внаслідок обстрілів у Херсонській області було пошкоджено залізничне полотно і для поїзда №102/101 Київ – Херсон фінальною зупинкою став Миколаїв, де пасажири могли пересісти в автобуси та дістатися Херсона. Аналогічно було організовано трансфер у київському напрямку.

 

 

 

Теги: #херсон #поезд #укрзализныця

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