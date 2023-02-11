Пункт пропуску "Дяківці-Раковець" за першу добу роботи перетнули 47 авто та 3 мікроавтобуси

За першу добу роботи пункту пропуску "Дяківці-Раковець" на в'їзд і на виїзд було оформлено 145 громадян, зокрема 85 громадян України, 56 громадян Румунії, два громадянина Італії та двоє громадян Молдови.

Як повідомляє в телеграм-каналі голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк із посиланням на дані Державної прикордонної служби України, також за добу новий пункт перетнуло 50 одиниць транспортних засобів, зокрема 47 легкових автомобілів і 3 мікроавтобуси.

"Пункт пропуску працює цілодобово для пішохідного та автомобільного сполучення (включно з автобусами). За рішенням румунської сторони, пропуск вантажних автомобілів тимчасово не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 10 лютого Запаранюк повідомив про початок роботи нового міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) на кордоні з Румунією "Дяківці–Раковець". Реконструкція пункту пропуску розпочалася у 2015 році в рамках проєкту "Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією в рамках програми "Україна-Румунія-Молдова (2007-2013)". Потім роботи призупинили і відновили вже в 2021 році.