Події

19:07 10.02.2023

Над постачанням бойової авіації в Україну треба ще попрацювати – Зеленський

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Над постачанням бойової авіації в Україну треба ще попрацювати – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що над постачанням літаків в Україну "треба ще попрацювати".

У відеозверненні в п'ятницю він назвав поїздку країнами Європи на тижні "дипломатичним марафоном". "Ми отримали хороші сигнали – щодо далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба ще попрацювати", – сказав він.

Зеленський, за його словами, "був дуже радий почути і побачити, що наші хлопці в Британії швидко вчаться керувати "Челленджерами". Я був дуже радий переконатися в тому, як британці хочуть, щоб ми перемогли".

Теги: #літаки #партнери #зеленський

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