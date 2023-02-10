Події

10:18 10.02.2023

Окупанти просунулися на північ від Бахмута і зазнали тяжких втрат біля Вугледара - британська розвідка

1 хв читати
Окупанти просунулися на північ від Бахмута і зазнали тяжких втрат біля Вугледара - британська розвідка

Російські окупанти зазнали тяжких втрат під час боїв біля м. Вугледар Донецької області, але, ймовірно, досягли тактичних успіхів на захід від цього міста та на північній околиці Бахмута з 7 лютого, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у п'ятницю вранці.

"На північній околиці міста Бахмут на Донбасі сили групи Вагнера просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста. Російські сили все більше домінують на північних підступах до Бахмута", - йдеться у повідомленні.

"Південніше російські підрозділи обійшли західну околицю міста Вугледар, де вони відновили наступальні операції наприкінці січня 2023 року. Втім, російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо тяжких втрат в районі Вугледара, оскільки були задіяні недосвідчені підрозділи. Російські війська, ймовірно, тікали і кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму", - повідомили у британській розвідці.

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 07.02.2023
У британській розвідці припустили, що РФ намагається відновити наступ іще з січня і не зможе наростити сили найближчими тижнями

У британській розвідці припустили, що РФ намагається відновити наступ іще з січня і не зможе наростити сили найближчими тижнями

11:59 04.02.2023
РФ включила окуповані райони України у свій "Південний військовий округ", але на хід війни це не вплине - британська розвідка

РФ включила окуповані райони України у свій "Південний військовий округ", але на хід війни це не вплине - британська розвідка

10:07 03.02.2023
Британська розвідка повідомляє про різке скорочення вербування ув'язнених у ПВК "Вагнера" в РФ

Британська розвідка повідомляє про різке скорочення вербування ув'язнених у ПВК "Вагнера" в РФ

10:16 31.01.2023
РФ намагається розгорнути наступ на Вугледар, щоб відволікти українські сили від Бахмута, – британська розвідка

РФ намагається розгорнути наступ на Вугледар, щоб відволікти українські сили від Бахмута, – британська розвідка

11:47 21.01.2023
Військові дії на Донбасі зайшли в глухий кут після заняття окупантами Соледара - британська розвідка

Військові дії на Донбасі зайшли в глухий кут після заняття окупантами Соледара - британська розвідка

10:27 19.01.2023
РФ може привезти нові танки "Армата" в Україну з пропагандистською метою – британська розвідка

РФ може привезти нові танки "Армата" в Україну з пропагандистською метою – британська розвідка

09:59 17.01.2023
Удар окупантів по житловому будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності - британська розвідка

Удар окупантів по житловому будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності - британська розвідка

12:05 14.01.2023
РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

14:13 12.01.2023
Окупанти кинули на посилення фронту біля Кремінної своїх десантників – британська розвідка

Окупанти кинули на посилення фронту біля Кремінної своїх десантників – британська розвідка

10:23 10.01.2023
Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, – британська розвідка

Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, – британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

Унаслідок ранкового ракетного удару по Харківщині 7 поранених, двоє у важкому стані – Синєгубов

ОСТАННЄ

Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів - Мішель

Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ

На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

У низці областей на вихідних пройде сніг, на дорогах ожеледиця, температурний фон не зміниться

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

ППО збила 13 ракет над Одещиною – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА