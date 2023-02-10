Окупанти просунулися на північ від Бахмута і зазнали тяжких втрат біля Вугледара - британська розвідка

Російські окупанти зазнали тяжких втрат під час боїв біля м. Вугледар Донецької області, але, ймовірно, досягли тактичних успіхів на захід від цього міста та на північній околиці Бахмута з 7 лютого, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у п'ятницю вранці.

"На північній околиці міста Бахмут на Донбасі сили групи Вагнера просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста. Російські сили все більше домінують на північних підступах до Бахмута", - йдеться у повідомленні.

"Південніше російські підрозділи обійшли західну околицю міста Вугледар, де вони відновили наступальні операції наприкінці січня 2023 року. Втім, російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо тяжких втрат в районі Вугледара, оскільки були задіяні недосвідчені підрозділи. Російські війська, ймовірно, тікали і кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму", - повідомили у британській розвідці.