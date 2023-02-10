У бік Кривого Рогу летять ракети, у місті місцями превентивно вимкнули світло - Вілкул

Російські окупанти випустили щонайменше сім ракет у бік м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, у місті превентивно відключають електроенергію у низці районів, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Пуск ворожих ракет. Реально необхідно переходити в укриття. Енергетики здійснюють превентивні відключення електроенергії в деяких районах міста. Критична інфраструктура, зокрема лікарні, вода, тепло, газ, каналізація, вежі мобільного зв'язку - переходить на генератори. Працюють усі 110 Пунктів незламності", - написав Вілкул у телеграмі у п'ятницю.

"Нічого не викладаємо в інтернет. Усі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", - пізніше додав голова міськадміністрації.