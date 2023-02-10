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09:38 10.02.2023

Зеленський зустрівся з Дудою у Ряшеві, обговорили питання безпеки

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Зеленський зустрівся з Дудою у Ряшеві, обговорили питання безпеки

Президенти Польщі та України Анджей Дуда та Володимир Зеленський зустрілися у четвер у польському Ряшеві, повідомляє сайт Канцелярії глави Польської держави.

Зеленський розповів польському колезі про поїздку до Брюсселя та інших європейських столиць; переговори також стосувалися безпеки у регіоні.

"Розмова також стосувалася запланованої президентом майбутньої дипломатичної діяльності та вибудовування порядку денного майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентами Польщі та України у контексті цієї діяльності тут дуже важливий", - сказав голова Бюро міжнародних справ Канцеляції президента Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, зустріч президентів Польщі та України відбулася у четвер пізно ввечері і тривала понад дві години.

"Президенти також обговорили поточну ситуацію на фронті та ситуацію з безпекою в нашому регіоні, а також необхідність подальших спільних зусиль для надання військової підтримки Україні у боротьбі з російською агресією. Розмова торкнулася і теми санкцій. Президент Зеленський подякував президенту Дуді за підтримку, яку Польща надає Україні, зокрема за турботу про мільйони українських біженців", - додав Пшидач.

Теги: #зустріч #дуда #зеленський

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