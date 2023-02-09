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15:14 09.02.2023

Україна може отримати нові бойові танки Panther протягом 15-18 місяців - голова Rheinmetall

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG хоче поставити в Україну новий основний бойовий танк Panther KF51 і веде переговори в Києві на цю тему, повідомив голова концерну Армін Паппергер.

"Ми ведемо переговори з Києвом щодо експорту Panther", - сказав Паппергер в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

Також повідомляється, що Україна також виявила інтерес до нової бойової машини піхоти Lynx.

За даними видання, Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі минулого літа і назвала його найсильнішим бойовим танком у світі. Україна у такий спосіб стане першим покупцем автомобіля.

Поки що є лише демонстраційна модель танка, проте Паппергер обіцяє постачання "через 15-18 місяців".

Танки могли бути збудовані в Німеччині або в Угорщині. Для експорту потрібне схвалення федерального уряду, оскільки Panther була розроблена в Німеччині. Паппергер наводить докази на користь схвалення: європейці більше не могли обходитися без бойових танків зі своїх запасів, "бо у нас нічого немає", повідомляє газета.

Танк Panther KF51 вагою 59 тонн оснащений 130-мм гарматою з автоматичною системою подачі боєприпасів (вміщує до 20 шт.) та дистанційно-керованим 12,7-мм спареним кулеметом. Panther KF51 заснований на корпусі Leopard 2A4 і планується до постачання насамперед операторам, які вже експлуатують Leopard 2. Отже, планується, що Panther KF51 прийде на зміну Leopard 2, що виробляється з 1979 року.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 - основного бойового танка бундесверу, який також стоїть на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії та Нідерландів. Німецька влада також дала союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.

Теги: #танки #пантера

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