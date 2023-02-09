Погода продовжує значно впливати на військові дії, у березні очікуються найгірші умови для наступу – британська розвідка

Погода продовжує відігравати значну роль у російсько-українській війні, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у четвер уранці.

"Оскільки земля замерзла, умови пересування пересічною місцевістю (УППМ) на сході України в останні тижні, ймовірно, практично не змінилися. 8 лютого 2023 року температура поверхні була близько 0 градусів Цельсія; прогнози на наступний тиждень передбачають підвищення температури ґрунту і танення снігу, що може призвести до погіршення УППМ на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що в середині-кінці березня буде, найімовірніше, надзвичайно брудно та УППМ будуть найгіршими. "Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час. Однак передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважувати ці побоювання, як показало вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року", - наголосили у британській розвідці.