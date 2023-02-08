Події

19:15 08.02.2023

Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

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Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

Два мешканці смт Дворічна Куп'янського району Харківської області загинули внаслідок обстрілу житлових будинків російськими окупаційними військами у середу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 від поранень загинули двоє цивільних: 48-річний чоловік і жінка 45 років", - написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив також, що у Чугуївському районі області внаслідок ворожих обстрілів за день було поранено п'ятьох мирних жителів. У місті Вовчанськ артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки. "На місці працюють рятувальники. Люди одержують необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріл

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