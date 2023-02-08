Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 7 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині збільшилася до 6957, повідомляє в середу агентство "Анадолу".

За даними Управління із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (AFAD), ще понад 38,2 тис. осіб постраждали.

Раніше надходили дані про 6234 загиблих та 37 тис. постраждалих.

Президент країни Реджеп Таїп Ердоган вирушив до районів, що постраждали від землетрусу, для координування рятувальних робіт.

Наразі понад 96,6 тис. працівників екстрених служб беруть участь у роботах у зоні лиха для надання допомоги та ліквідації наслідків стихії, встановлено близько 50,8 тис. наметів.

У ніч на 6 лютого потужний землетрус і подальші афтершоки призвели до загибелі людей і значної шкоди в кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.