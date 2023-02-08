Заступниками голови Мінвідновлення стали Бутенко з "Газ України" та Деркач із НАЗК

Уряд у вівторок призначив заступниками міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Бутенка, який працював у "дочці" "Нафтогазу" "Газ України", та голову департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергія Деркача.

Відповідні розпорядження Кабміну №107-108 вже опубліковано на його сайті.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр - голова Мінвідновлення Олександр Кубраков на фейсбук-сторінці, його новий заступник Бутенко вже працював у Мінінфраструктурі у 2014-2015 роках під час керівництва ним Андрія Пивоварського та координував проєкти у сфері авіації, автомобільних перевезень, опікувався також питаннями розвитку портової інфраструктури.

Як зазначив Кубраков, пізніше Бутенко очолив напрям роботи зі стягнення проблемної заборгованості в дочірній компанії "Газ України", і в 2015 році його команді "вдалося домогтися від групи Ostchem Дмитра Фірташа сплати понад 3 млрд грн – борг перед державною компанією за спожитий за більш ніж п'ять років газ".

За словами віцепрем'єра, Бутенко має експертизу в роботі теплопостачальних та теплогенеруючих компаній, тарифоутворення, а також працював як експерт над законом про мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану.

Як зазначив Кубраков, Деркач має потужний бекграунд в антикорупційній сфері та кримінальній юстиції – понад 18 років стажу, останні три роки очолював департамент запобігання та виявлення корупції НАЗК та за його участю було створено Портал повідомлень про корупцію викривачами та Антикорупційний портал для уповноважених осіб, оновлено "Реєстр корупціонерів".

Як повідомлялося, 31 січня голова Мінвідновлення, створеного шляхом приєднання Мінрегіонбуду до Мінінфраструктури, Кубраков підписав наказ про розподіл повноважень між своїми заступниками. Зокрема, за регіональну політику та децентралізацію відповідатиме Олександра Азархіна. Серед її ключових завдань також посилення ефективності роботи з міжнародними партнерами. Вона виходець із експертного середовища та довгий час була сфокусована на процесах інтеграції України в ЄС, працювала в офісах реформ при МінАПК, Мінприроди, Укравтодорі та Мінінфраструктури, зазначав віцепрем'єр. За його словами, після призначення на посаду заступника міністра відповідала за військову логістику, захист критичної інфраструктури, цифрові рішення для управління процесами відновлення.