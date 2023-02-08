8 лютого: Цей день в Україні та в світі

8 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 350 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 350 RUSSIAN AGRESSION

8 лютого у світі відзначають День пропозиції руки та серця і Міжнародний день підкидання монетки.

В Україні – День опери.У Словенії – День словенської культури. День Прешерна. У США – День повітряних зміїв, День опери та День позаземної культури.

Православна церква вшановує пам'ять Теодора Студита.

День опери

Свято виникло 2018 року в соціальних мережах за хештегом #OperaDay. Цього дня всі шанувальники опери діляться на своїх сторінках в соціальних мережах фотографіями та відео з улюблених опер.

Ще цього дня:

1914 — У Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ";

1915 — У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1916 — У Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії — дадаїзму;

1921 — РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник "Асканія-Нова" (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.);

1928 — Перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку;

1964 — Beatles прибули в аеропорт "Кеннеді" й Америку охопила хвиля бітломанії;

1965 — У Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;

1969 — Відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 — Засновано одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 — Україна приєдналась до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 — у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Церковне свято

Православні віряни вшановують пам'ять Теодора Студита. Це грецький громадський діяч і чернець, якого церковнослужителі зарахували до святих.

Народний календар свідчить, що 8 лютого – дуже таємничий день. Він отримав назву "Федір Поминальник". Стверджують, що саме цього дня покійні родичі відвідують дім, де вони жили. Тому 8 лютого треба піти до церкви та помолитися за померлих близьких.

Іменини: Федір, Марія, Аркадій, Петро, Іван, Давид.