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16:36 07.02.2023

Кабмін припинив дію угод між Україною, Білоруссю та Росією щодо співпраці в галузі авіаційного пошуку та порятунку

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Кабмін припинив дію угод між Україною, Білоруссю та Росією щодо співпраці в галузі авіаційного пошуку та порятунку

Кабінет Міністрів України припинив дію угод між урядами України, Республіки Білорусь та Росії про співпрацю у галузі авіаційного пошуку та порятунку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, припинено дію угоди з урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі авіаційного пошуку та порятунку, яку було укладено 1 березня 2017 року у Мінську, а також припинено дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі авіаційного пошуку та порятунку, яку було укладено 12 липня 2012 року в Ялті.

 

Теги: #кабмін #співпраця

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