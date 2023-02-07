Події

10:32 07.02.2023

Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

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Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

Землетрус магнітудою 5,4 зафіксовано на південному сході Туреччини поблизу кордону з Сирією, повідомляє у вівторок Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Осередок землетрусу розташовувався за 33 км на схід від міста Малатья на глибині 10 км.

Згідно із сейсмологічним центром, пізніше зареєстровано кілька афтершоків магнітудою близько 3.

У ніч на понеділок потужні землетруси в Туреччині й афтершоки, що відбулися за ним, призвели до значних руйнувань у кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.

За останніми даними, жертвами стихійного лиха у двох країнах стали близько 4 тис. людей.

Теги: #туреччина #землетрус

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