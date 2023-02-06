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17:56 06.02.2023

УГКЦ переходить на новий стиль з 1 вересня 2023 року, зі збереженням чинної пасхалії

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УГКЦ переходить на новий стиль з 1 вересня 2023 року, зі збереженням чинної пасхалії

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) оголосила про перехід на новоюліанський календар (відомий як "новий стиль") з 1 вересня 2023 року.

"З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька Церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії", - йдеться у повідомленні пресслужби Церкви з посиланням на главу УГКЦ Святослава, який оголосив про рішення Архієрейського синоду УГКЦ в Україні.

Зазначається, що рішення прийнято з огляду на "численні прохання вірян та з проведенням попередніх консультацій із духовенством і монашеством Церкви.

"Для тих парафій чи поодиноких громад, які почуваються ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем ("старий стиль" – ІФ-У) на період до 2025 року", - йдеться в постанові сесії Архієрейського Синоду УГКЦ.

Новоюліанський календар використовують дев'ять із 15 помісних православних церков у світі, а також кілька парафій Православної церкви України. Інші помісні церкви, а також УКГЦ використовують юліанський календар. Новоюліанський календар до 2800 року збігатиметься з григоріанським, за винятком пасхалії, що збігається з календарем юліанським.

 

Теги: #угкц #церква #календар

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