На Львівщині ліквідували конвертцентр із щомісячним обігом 600 млн грн - прокуратура

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із щомісячним обігом у 600 млн грн, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, група осіб організувала діяльність так званого конвертцентру. Він надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань у сфері інвестицій і валютних операцій", - інформує прокуратура. До складу центру входило понад 30 компаній.

За даними прокуратури, клієнтами центру були суб'єкти господарювання різних галузей, фізичні особи й так звані транзитні підприємства, що входять до інших конвертаційних центрів.

"Зафіксовано, що протягом 2020-2022 років за рахунками 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн", - повідомляє обласна прокуратура.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання учасників групи виявили та вилучили майже 165 млн грн готівкою, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп'ютерну техніку тощо.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками статей 209 та 212 КК України (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків).