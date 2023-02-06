Події

17:05 06.02.2023

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,5 тис. осіб

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Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,5 тис. осіб

Унаслідок сильного землетрусу на півдні Туреччини кількість жертв збільшилася до 1498 осіб, повідомляє у понеділок агентство "Анадолу".

За його даними, ще понад 8,3 тис. людей постраждали.

У ніч на понеділок потужний землетрус на півдні Туреччини і ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до значної шкоди в кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.

За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, допомогу, необхідну для усунення наслідків руйнівного землетрусу, вже запропонували близько 45 країн.

Раніше повідомлялося, що внаслідок потужного землетрусу в Туреччині та Сирії загинули близько 2 тис. людей.

Теги: #туреччина #землетрус

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