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08:52 06.02.2023

Посольство України в Туреччині перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих унаслідок сильного землетрусу

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Посольство України в Туреччині перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих унаслідок сильного землетрусу

Посольство України в Туреччині взаємодіє з турецькою владою та перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок сильного землетрусу на півдні Туреччини, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Зранку на південному сході Туреччини в Газіантепі та Кахраманмараші стався потужний землетрус магнітудою 7,4 балів. Постраждала низка сусідніх міст, загинули та отримали поранення сотні людей, зруйновано сотні будинків. Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. ”, - написав він у фейсбуці.

Для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві "гарячі лінії": +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть звертатися на гарячу лінію МЗС: +380 44 238 15 88.

 

 

Теги: #туреччина #землетрус

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