Австрійський Червоний хрест і ТЧХУ передали генератори Інституту педіатрії НАМНУ

Представники Червоного хреста України й Австрійського Червоного хреста разом із президентом Австрії Александером Ван дер Белленом передали два потужні генератори та 400 ковдр Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. Лук'янової НАМНУ в Києві.

Як повідомило Товариство Червоного хреста України (ТЧХУ) на своїй офіційній сторінці у фейсбуці, генератори встановлять для забезпечення безперебійної роботи операційних приміщень інституту, де оперують пацієнтів зі складними діагнозами з усієї країни, зокрема з територій, де тривають бойові дії.

"Для нас це надзвичайно приємна подія, оскільки передаємо критично важливе обладнання для лікарні. Хочу зазначити, що в Австрії багато зусиль спрямовано на допомогу українцям і від державного сектора, і від громадських організацій і приватних осіб. Власне це й дало можливість зробити цю добру справу", - сказав Ван дер Беллен на церемонії передання обладнання.

За словами генерального секретаря Австрійського Червоного хреста Міхаеля Опрісніга, за сприяння однієї з австрійських благодійних організацій Україні вже передано 429 генераторів.

"Плануємо і надалі співпрацювати з Червоним хрестом України, який долучається до багатьох наших проєктів і є активним учасником в організації допомоги тим, хто її потребує", - зазначив Опрісніг.

У свою чергу генеральний директор національного комітету ТЧХУ Максим Доценко наголосив, що за останні 15 років Австрійський Червоний хрест є одним із найнадійніших партнерів Червоного хреста України.

"Генератори це лише частина тієї масштабної допомоги, яка постійно надається нашим громадянам. Наша співпраця триває у багатьох напрямах, таких як ваучерна та грошова допомога, відбудова пошкодженого житла, мобільні медичні бригади та гуманітарна допомога", - сказав Доценко.

Джерело: https://redcross.org.ua/news/2023/02/43971/