Британська розвідка повідомляє про різке скорочення вербування ув'язнених у ПВК "Вагнера" в РФ

Масштаби програми вербування засуджених до російської приватної військової компанії "Вагнера", ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом і восени 2022 року, йдеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства п'ятницю вранці.

"За даними Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП), оприлюдненими 31 січня 2023 року, загальна кількість ув'язнених у країні становить 433 тис. осіб, що передбачає скорочення на 6 тис. ув'язнених із листопада 2022 року. Водночас дані ФСВП показали скорочення на 23 тис. осіб з вересня до листопада 2022 року. Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, який сприяв цьому скороченню", - йдеться у повідомленні.

У розвідці також зазначають, що "окремі непідтверджені дані від українських комбатантів за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона менше покладається на атаки бійців "Вагнера" в стилі живої хвилі в ключових секторах".

"Значна напруженість між "Вагнером" та Міністерством оборони Росії проявляється публічно; конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених", - припускають у британському розвідомстві.