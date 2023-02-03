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10:07 03.02.2023

Британська розвідка повідомляє про різке скорочення вербування ув'язнених у ПВК "Вагнера" в РФ

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Британська розвідка повідомляє про різке скорочення вербування ув'язнених у ПВК "Вагнера" в РФ

 Масштаби програми вербування засуджених до російської приватної військової компанії "Вагнера", ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом і восени 2022 року, йдеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства п'ятницю вранці.

"За даними Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП), оприлюдненими 31 січня 2023 року, загальна кількість ув'язнених у країні становить 433 тис. осіб, що передбачає скорочення на 6 тис. ув'язнених із листопада 2022 року. Водночас дані ФСВП показали скорочення на 23 тис. осіб з вересня до листопада 2022 року. Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, який сприяв цьому скороченню", - йдеться у повідомленні.

У розвідці також зазначають, що "окремі непідтверджені дані від українських комбатантів за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона менше покладається на атаки бійців "Вагнера" в стилі живої хвилі в ключових секторах".

"Значна напруженість між "Вагнером" та Міністерством оборони Росії проявляється публічно; конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених", - припускають у британському розвідомстві.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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