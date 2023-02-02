Єврокомісія допоможе Україні розпочати реформу системи опіки та захисту дітей - Зеленський

Європейська комісія допоможе Україні в запуску реформи системи опіки та захисту дітей, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовилися з пані Урсулою, що Єврокомісія допоможе нам розпочати реформу системи опіки та захисту дітей", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві у четвер.

За його словами, реформа передбачатиме заміну наявної в країні системи дитячих інтернатів на систему дитячих будинків сімейного типу.

Президент також додав, що передбачається відкриття спеціального офісу для розробки цієї великої та важливої для українських дітей-сиріт реформи.

"Це не лише інституційна зміна, до якої нас підштовхує війна. Для України важлива цивілізаційна зміна: правильне ставлення до сімей та суспільства загалом", - сказав він.

Пізніше деталі цього та інших напрямів гуманітарної співпраці з главою Єврокомісії обговорить перша леді України Олена Зеленська.