Аваков щодо обшуку у справі про аварію вертольота у Броварах: Нічого відповідного інтересам слідства не виявлено

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив факт проведення у нього обшуку у межах відпрацювання однієї з робочих версій причин аварії вертольота ДСНС у Броварах.

"Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту. Звісно, нічого відповідного інтересам слідства виявлено не було", - написав Аваков у телеграм-каналі.

Він нагадав, що українсько-французький контракт на постачання МВС Україні гелікоптерів Airbus було укладено в межах міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України у 2018 році. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства.

"Ці вертольоти врятували і ще врятують тисячі життів. Я гордий, що брав участь у цьому проєкті", - наголосив ексміністр.

Раніше повідомлялося, що до Авакова з метою проведення обшуку прибули співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.