"Євробачення-2023" відбудеться під гаслом "Об'єднані музикою"

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться під гаслом "Об'єднані музикою" (United by Music).

"Лозунг цьогорічного конкурсу - "Об'єднані музикою". Музика є такою фундаментальною частиною нашої глобальної спільності. Музика об'єднує нас. Це рухає нами, це піднімає нас, це об'єднує нас. Це мова, якою ми всі говоримо", - йдеться в повідомленні BBC.

Представлено також логотип конкурсу, на якому зображено серця в національних кольорах України та Великої Британії, які "б'ються в унісон".

Наголошується, що візуальний бренд "Євробачення-2023" є результатом співпраці креативних агенцій Superunion у Великій Британії та Starlight Creative в Україні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гранд-фінал конкурсу відбудеться на "Ліверпуль Арені" у суботу, 13 травня, а півфінали - 9 та 11 травня.