Кабмін погодив п'ятьох членів наглядової ради Укргазбанку

Кабінет Міністрів погодив п'ятьох членів наглядової ради державного Укргазбанку (Київ).

Відповідні розпорядження №76-р від 27 січня оприлюднено на сайті Кабміну.

Згідно з ним, узгоджено на посадах членів наглядової ради колишнього в.о. генерального директора Hoist Finance AB Пера Андерса Фаста, члена наглядової ради Addiko Bank Боснія та Герцеговина Санелу Пашіч, голову спостережної ради Santander Consumer Bank Даріуша Гафку, незалежного члена спостережної ради Українського банку реконструкції та розвитку Юрія Блащука та заступника голови Фонду держмайна Тараса Єлейка.