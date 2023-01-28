У низці областей України в найближчі дні пройде невеликий сніг, місцями з дощем, температура залишиться колишньою

Невеликий сніг очікується в південній частині та східних областях України 29 січня, вдень з дощем, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на північному сході до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби 6-11 морозу.

У Києві на 29 січня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, у Києві 29 січня найвища температура з початку спостережень була + 9,9°C у 2002 році, а найнижча -22,5 °C у 1909 році.

У понеділок, 30 січня, вночі в південно-східній частині, вдень у західних, місцями північних областях України пройде невеликий мокрий сніг. На решті територій без опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, в північних і центральних областях 2-7° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 2-7° тепла.

У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 5-10° морозу. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 20-25 м/с.

У Києві 30 січня без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.