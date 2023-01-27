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18:11 27.01.2023

Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення, його заступником - Євгена Кузькіна

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Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення, його заступником - Євгена Кузькіна

Кабінет Міністрів призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів.

"Головою новоствореного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Рішенням уряду він переходить в агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи", - написав віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.

За його словами, ключові завдання, поставлені перед керівником агентства: - запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення; відпрацювати механізм взаємодії з донорами - урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями; скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.

"Важливо сказати, що агентство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових та громадських організацій", - заявив Кубраков.

Крім того, як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури призначений Євген Кузькін (раніше був головою Державного агентства автомобільних доріг України).

Теги: #найєм #держагентство_відновлення

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