Події

12:24 26.01.2023

У Харкові на Північній Салтівці знайдено вмерзлу в землю касету, що не розірвалася, її розміновуватимуть на місці

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На Північній Салтівці, в одному з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів мікрорайонів Харкова, рятувальники ДСНС виявили ворожу касету, що не розірвалася, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Касета вмерзла в землю і вивезти її з міста для знешкодження неможливо. Тому у ДСНС ухвалили рішення підривати касету на місці виявлення. Найближчим часом ви почуєте звук вибуху. Не лякайтеся - це планове розмінування", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також закликав мешканців усіх районів Харкова, які перебували під обстрілами, бути обачнішими.

"Хто знає, скільки ще таких подарунків "руського міра" у наших дворах", - зауважив Терехов.

 

Теги: #харків #розмінування #касетні_боєприпаси

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