Заступник глави МЗС України зустрівся з послом Грузії, висловив сподівання, що Тбілісі приєднається до санкцій проти РФ і перегляне позицію щодо військової допомоги Києву

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс провів зустріч із послом Грузії Георгієм Закарашвілі, Україна сподівається, що Тбілісі приєднається до санкцій проти РФ та перегляне позицію щодо надання військової допомоги.

“Заступник міністра висловив сподівання, що Грузія перегляне свою позицію та приєднається до кола тих партнерів, які надають Україні допомогу зброєю та військовою технікою, а також, що Тбілісі приєднається до всіх санкцій, введених ЄС проти держави-агресора. У цьому контексті він висловив стурбованість інформацією про можливе поновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та Росією”, - повідомляє пресслужба МЗС України.

У свою чергу, грузинський дипломат запевнив, що Грузія не має наміру відновлювати авіарейси в РФ.

Перебийніс також порушив питання про погіршення стану здоров'я громадянина України Міхеіла Саакашвілі, та закликав розглянути можливість переведення його на лікування в Україну чи треті країни.

Сторони обговорили інші питання двостороннього співробітництва, зокрема можливість залучення Грузії до реалізації “Формули миру”, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, а також позитивно відзначили активізацію українсько-грузинського міжпарламентського діалогу.