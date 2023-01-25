Події

19:50 25.01.2023

Швеція допускає передачу Україні шведських аналогів "Леопардів"

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Швеція допускає передачу Україні шведських аналогів "Леопардів"

Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122 - аналогів німецьких "Леопардів", заявив міністр оборони країни Пол Йонсон газеті Svenska Dagbladet.

"Наразі не ведеться підготовка до передачі танків Швецією, але не виключено, що це може статися пізніше", - заявив він у письмовому коментарі виданню.

Шведські сили оборони мають у своєму розпорядженні приблизно 120 танків Stridsvagn 122.

Stridsvag 122 - шведський основний бойовий танк, що є ліцензованим німецьким Leopard 2А5 із удосконаленою конструкцією.

 

Теги: #швеция #танки

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