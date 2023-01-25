Генсек НАТО схвалює рішення Німеччини надати Україні Leopard 2

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг схвалює лідерство канцлера ФРН Олафа Шольца та Німеччини у наданні танків Leopard 2 Україні.

"Я щиро вітаю лідерство канцлера ФРН Олафа Шольца та Німеччини у наданні танків Leopard 2 Україні в консультації з іншими союзниками НАТО і партнерами. У критичний момент війни з Росією вони можуть допомогти Україні захистити себе, перемогти та здобути перемогу як незалежна держава", - написав він у твіттері.