Влада ФРН ухвалила рішення направити Україні не менше роти танків Leopard 2

Влада Німеччини вирішила відправити Україні танки Leopard 2 модифікації А6, повідомляє у вівторок "Шпігель" з посиланням на свої джерела.

"Рішення схвалене: Німеччина відправить в Україну танки Leopard 2. За інформацією "Шпігель", йдеться щонайменше про роту танків Leopard 2А6", - зазначає журнал.

У свою чергу портал "Тагесшау" уточнює, що йдеться про передачу 14 танків Leopard 2. Танки мають надійти з арсеналів бундесверу.

За інформацією телекомпанії ARD, Берлін, швидше за все, оголосить про це рішення у середу.

Тим часом нідерландський прем'єр Марк Рютте заявив у розмові з "Франкфуртер Альгемайне цайтунг" про можливість направити Україні 18 танків Leopard 2, взятих раніше Нідерландами в оренду у ФРН.

"Можна купити 18 танків, які орендуються у Німеччини, і передати їх Україні, заявив прем'єр Марк Рютте", - пише видання.

Однак Рютте зазначив, що йдеться про спільні дії з такими країнами як Фінляндія та Португалія, і рішення щодо танків поки немає.

Раніше у вівторок виданню The Wall Street Journal повідомило джерело, що адміністрація США цього тижня, ймовірно, заявить про плани поставити Україні танки M1 Abrams в рамках домовленостей з ФРН, за умовами яких Берлін у свою чергу відправить Києву невелику кількість танків Leopard 2.

Тим часом агентство Bloomberg передавало з посиланням на анонімні джерела, що влада ФРН, можливо, вже в середу надасть дозвіл Варшаві на передачу танків типу Leopard німецького виробництва Україні: такий запит Польща направила до Берліна у вівторок.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має низку модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.