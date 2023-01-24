Події

22:20 24.01.2023

Влада ФРН ухвалила рішення направити Україні не менше роти танків Leopard 2

2 хв читати
Влада ФРН ухвалила рішення направити Україні не менше роти танків Leopard 2

Влада Німеччини вирішила відправити Україні танки Leopard 2 модифікації А6, повідомляє у вівторок "Шпігель" з посиланням на свої джерела.

"Рішення схвалене: Німеччина відправить в Україну танки Leopard 2. За інформацією "Шпігель", йдеться щонайменше про роту танків Leopard 2А6", - зазначає журнал.

У свою чергу портал "Тагесшау" уточнює, що йдеться про передачу 14 танків Leopard 2. Танки мають надійти з арсеналів бундесверу.

За інформацією телекомпанії ARD, Берлін, швидше за все, оголосить про це рішення у середу.

Тим часом нідерландський прем'єр Марк Рютте заявив у розмові з "Франкфуртер Альгемайне цайтунг" про можливість направити Україні 18 танків Leopard 2, взятих раніше Нідерландами в оренду у ФРН.

"Можна купити 18 танків, які орендуються у Німеччини, і передати їх Україні, заявив прем'єр Марк Рютте", - пише видання.

Однак Рютте зазначив, що йдеться про спільні дії з такими країнами як Фінляндія та Португалія, і рішення щодо танків поки немає.

Раніше у вівторок виданню The Wall Street Journal повідомило джерело, що адміністрація США цього тижня, ймовірно, заявить про плани поставити Україні танки M1 Abrams в рамках домовленостей з ФРН, за умовами яких Берлін у свою чергу відправить Києву невелику кількість танків Leopard 2.

Тим часом агентство Bloomberg передавало з посиланням на анонімні джерела, що влада ФРН, можливо, вже в середу надасть дозвіл Варшаві на передачу танків типу Leopard німецького виробництва Україні: такий запит Польща направила до Берліна у вівторок.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має низку модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

 

 

Теги: #танки #німеччина #рішення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:37 24.01.2023
США вивчають можливість поставити Україні близько 30 танків M1 Abrams

США вивчають можливість поставити Україні близько 30 танків M1 Abrams

20:37 24.01.2023
Порошенко: Західні танки для України будуть, і не лише "Леопарди"

Порошенко: Західні танки для України будуть, і не лише "Леопарди"

20:15 24.01.2023
Бундестаг у середу розгляне питання постачання танків Leopard в Україну

Бундестаг у середу розгляне питання постачання танків Leopard в Україну

19:52 24.01.2023
Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

18:19 24.01.2023
ФРН може вже в середу дозволити Польщі передавати танки німецького виробництва Україні - ЗМІ

ФРН може вже в середу дозволити Польщі передавати танки німецького виробництва Україні - ЗМІ

17:47 24.01.2023
США схиляються до постачання танків Abrams в Україну - ЗМІ

США схиляються до постачання танків Abrams в Україну - ЗМІ

12:44 24.01.2023
Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

Столтенберг після зустрічі з міністром оборони ФРН: Упевнений, що рішення щодо танків буде знайдено найближчим часом

12:04 24.01.2023
Рішення щодо танків Leopard буде озвучено дуже скоро - міністр оборони Німеччини

Рішення щодо танків Leopard буде озвучено дуже скоро - міністр оборони Німеччини

10:11 24.01.2023
Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

Німецький Rheinmetall міг би поставити в Україну 139 бойових танків Leopard типу 1 і 2

09:20 24.01.2023
Влада Німеччини обвинуватила п'ятьох людей у намірі здійснити держпереворот

Влада Німеччини обвинуватила п'ятьох людей у намірі здійснити держпереворот

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

Шольц ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні

На Донеччині збито російський літак - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

ЄК запропонувала збільшити макрофінансову допомогу Молдові на 145 млн євро

Саакашвілі заразився коронавірусом

НКРЕКП наклала по 85 тис. грн штрафу на ОСР ДТЕК у Києві та Одеській області за порушення при організації відключень е/е

Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Олексія Кулебу призначено заступником керівника Офісу президента

Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні

Колишнього заступника міністра розвитку громад Лозинського відправлено під цілодобовий домашній арешт

Інформацію про можливу відставку глава Міненерго пов'язує з російським впливом

Під Києвом з'явиться перша у світі IT-пасіка

Мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого минулого року і досі триває, ніяких хвиль мобілізації немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА