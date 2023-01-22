Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

Президент України Володимир Зеленський назвав телемарафон «зброєю України проти Росії».

«Телемарафон – це зброя. Воно показало, як воно працює. Це є об'єднане інформаційне поле. Воно працює за Україну та проти Росії», - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері.

Він також наголосив на «виключенні мовлення російських каналів, каналів, які спонсорувалися Росією».

При цьому він не погодився з точкою зору, що має багато повноважень. «Щодо, багато влади у мене… Я президент у воєнний час. І моя влада – це те, що написано у законі», - сказав він.