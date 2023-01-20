Парламент Азербайджану вважає резолюцію Європарламенту щодо ситуації в Карабаху несправедливою

Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану засудив ухвалену в четвер Європарламентом резолюцію щодо ситуації в Карабаху, зокрема, навколо Лачинської дороги, назвавши її необ'єктивною та несправедливою.

"Лачинський коридор відкритий для перевезення гуманітарних вантажів, представниками Комітету Червоного Хреста, а також для транспортування вірмен, що проживають в Карабаху, у тому числі дітей і хворих. Що стосується твердження про нібито припинення Азербайджаном поставок природного газу в Карабах, то вони такі ж безглузді , як і не обґрунтовані. Все це виразно вказує на те, що деякі групи в Європарламенті діють під впливом вірменського лобі та провірменських сил", - йдеться у заяві законодавчого органу Азербайджану.

У парламенті вважають, що ця резолюція не стосується повноважень Європарламенту і є черговим ударом по його репутації, тим більше останнім часом імена членів Європарламенту часто фігурують у корупційних скандалах.

"Викликає, що європейські депутати не тільки не бачать і навіть не хочуть бачити нову реальність, створену Азербайджаном у регіоні, але послідовно підривають процес мирних переговорів, який Азербайджан просуває останні два роки", - йдеться у заяві.

"Ми закликаємо керівництво Європарламенту покласти край подібним руйнівним і упередженим ініціативам сил, що занурилися в корупції, а натомість сприяти зусиллям щодо встановлення миру і стабільності в регіоні, і приймати документи, що відображають нові реалії, що склалися на Південному Кавказі", - додали в парламенті.

Раніше повідомлялося, що ЄП у прийнятій у четвер у Страсбурзі резолюції висловив співчуття з приводу гуманітарних наслідків блокади Лачинського коридору в Нагірному Карабаху.

"Оскільки коридор є єдиною дорогою, що з'єднує регіон з Вірменією і зовнішнім світом, що роздирається війною, депутати Європарламенту закликають Азербайджан негайно відкрити його, щоб забезпечити свободу пересування і доступ до основних товарів і послуг для найбільш вразливих верств населення", - йдеться в документі, опублікованому ЄП.

У резолюції наголошується на необхідності всеосяжної мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, яка гарантує права та безпеку вірменського населення Нагірного Карабаху. Вона закликає надати міжнародним організаціям доступ до цього району для надання необхідної гуманітарної допомоги, а також можливість для місії ООН чи ОБСЄ щодо встановлення фактів відвідати Лачинський коридор для оцінки гуманітарної ситуації на місці.