Кулеба про позицію Китаю у війні в Україні: Найголовніше те, що РФ не отримує вигоди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи позицію Китаю щодо війни в Україні, наголосив, що найголовніше зараз – відсутність користі від цього для РФ.

"За поточних обставин найголовніше те, що РФ не отримує вигоди від позиції Китаю. Це гарний початок для розмови, яку ми прагнемо мати з Пекіном", - сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі (Швейцарія) у четвер.

Міністр наголосив, що Китай є особливим випадком, і дуже важливо бути обережними в оцінюванні позиції Китаю, щоб не подати неправильний сигнал.

"Коли ми бачимо, що Китай не допомагає Росії обходити санкції, і ми знаємо, що росіяни просили їх, це добре. Коли ми бачимо, що Китай не постачає Росії військове обладнання, – це також добре. Коли ми чуємо оцінки від деяких китайських чиновників щодо причин російської агресії – ми не відчуваємо радості", - пояснив глава МЗС.

Також він наголосив на необхідності подальшої взаємодії між Україною та Китаєм.