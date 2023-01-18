Події

16:46 18.01.2023

Безпека Заходу під загрозою, НАТО треба готуватися до можливих майбутніх воєн - заступник глави альянсу

2 хв читати
Безпека Заходу під загрозою, НАТО треба готуватися до можливих майбутніх воєн - заступник глави альянсу

Військовий комітет НАТО на рівні начальників генштабів країн-союзниць зібрався в критичний для євроатлантичної безпеки момент, 2023 буде важким, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Заснований на правилах світовий порядок схильний до серйозного випробування. Наша безпека перебуває під загрозою. Демократія зазнає атак. Це також позначається на наших економіці та населенню", - сказав Джоане на нараді воєначальників держав-членів організації, яка триватиме у Брюсселі 18-19 січня.

Розповідаючи про події в Україні, Джоан висловив думку, що підтримка альянсом Києва "має вирішальне значення для формування майбутнього України". Водночас він зазначив, що треба "бути готовими до довгого шляху". "2023 рік буде важким. І нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - вважає заступник Єнса Столтенберга.

Водночас, за його словами, альянсу необхідно зміцнювати оборону, "щоб протистояти будь-якій загрозі з будь-якого напряму".

У зв'язку з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі в липні цього року Джоане вважав за необхідне згадати три моменти, які він розцінює як особливо важливі у світлі майбутніх дискусій.

По-перше, країни НАТО мають більше вкладати в оборону. Заступник генсека наголосив, що мета оборонних витрат у 2% ВВП країн альянсу, встановлена майже 10 років тому, дедалі частіше розглядається як мінімум, а не як стеля для інвестицій в оборону.

По-друге, союзники мають нарощувати "потужності з виробництва зброї та боєприпасів" та "тісно співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб поповнити власні запаси".

"Це важливо для України і для наших власних можливостей стримування та оборони. Це буде важливою темою обговорення на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в цій самій залі, що відбудеться в лютому", - пояснив Джоане.

Третій аспект: вивчаючи уроки з того, що відбувається в Україні, альянс має "готуватися до можливих майбутніх війн і продовжувати перетворення НАТО для діяльності в цифрову епоху".

"Наш Північноатлантичний альянс має зберегти військовий потенціал та можливості для свого захисту від усіх викликів зараз і в майбутньому, зокрема у багатодоменних операціях", - заявив заступник генерального секретаря НАТО.

Теги: #нато #джоане

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:35 17.01.2023
Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

19:39 15.01.2023
Столтенберг: Україна може чекати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу

Столтенберг: Україна може чекати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу

20:04 13.01.2023
Анкара вимагає від Стокгольма виконання ухвалених обіцянок для зняття турецького вето на вступ Швеції до НАТО

Анкара вимагає від Стокгольма виконання ухвалених обіцянок для зняття турецького вето на вступ Швеції до НАТО

22:29 11.01.2023
Польща і Литва лобіюватимуть гарантії безпеки для України від НАТО

Польща і Литва лобіюватимуть гарантії безпеки для України від НАТО

18:12 11.01.2023
Питання членства України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного - Науседа

Питання членства України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного - Науседа

16:49 11.01.2023
Зеленський висловився за прискорення інтеграції України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії

Зеленський висловився за прискорення інтеграції України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії

15:07 11.01.2023
Столтенберг: У цей ключовий момент війни ми маємо зробити ще більше, ще швидше

Столтенберг: У цей ключовий момент війни ми маємо зробити ще більше, ще швидше

14:22 10.01.2023
НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

13:53 10.01.2023
Генсек НАТО: Необхідно нарощувати виробництво озброєння, щоб захищати країни альянсу та допомагати Україні

Генсек НАТО: Необхідно нарощувати виробництво озброєння, щоб захищати країни альянсу та допомагати Україні

13:39 10.01.2023
Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

Лідери ЄС і НАТО підтримують надання Україні сучасної зброї, необхідної для захисту країни від РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд доручив у рамках Держкомісії ТЕБ і НС створити робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах - Шмигаль

Латвія незабаром відправить Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники

Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка

ДСНС: За уточненою інформацією, унаслідок падіння гелікоптера в Броварах 14 загиблих, серед яких одна дитина

Міністр оборони Канади прибула до Києва й оголосила про передання 200 БТР Senator

ОСТАННЄ

Червоний Хрест України та Міжнародний комітет Червоного Хреста є різними організаціями - ТЧХУ

Уряд доручив у рамках Держкомісії ТЕБ і НС створити робочу групу з розслідування аварії вертольота у Броварах - Шмигаль

Шмигаль закликає утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування авіакатастрофи у Броварах

Волонтери Червоного Хреста працюють на місці авіакатастрофи у Броварах

В.о. глави МВС Клименко: Ми маємо забезпечити стабільну роботу всіх підрозділів МВС

Відключення електроенергії в останні місяці не вплинули на життя лише кожного 25-го українця - соцопитування

Пошукові роботи на місці падіння гелікоптера у Броварах завершено, загиблих 14 - ДСНС

Колектив МВС співчуває рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах

Авіакатастрофа у Броварах ще раз показує величезну ціну, яку Україні доводиться платити у цій війні - Шольц

Латвія незабаром відправить Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА