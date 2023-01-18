Генпрокурор: Розглядають усі можливі версії авіакатастрофи у Броварах

Слідство розглядає всі можливі версії аварії гелікоптера в Броварах Київської області, де загинуло 18 осіб, зокрема керівництво МВС та троє дітей.

"На жаль, станом на тепер є інформація про 17 загиблих. З них троє – діти. 29 людей поранено. З них 15 – діти. Постраждалих доправили до лікарні. Також, за інформацією голови Нацполіції України Ігоря Клименка, унаслідок авіакатастрофи в Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра та державний секретар", - наводить слова генерального прокурора Андрія Костіна Офіс генпрокурора в телеграм-каналі відомства в середу.

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила", - наголосив генпрокурор.

Досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

Костін додав, що розслідування перебуває під його особистим контролем.