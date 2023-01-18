Посол Німеччини висловила співчуття сім'ям загиблих унаслідок трагедії в Броварах

Посол Німеччини Анка Фельдгузен висловила співчуття сім'ям жертв та колегам із Міністерства внутрішніх справ України у зв'язку з падінням вертольота у Броварах, унаслідок чого загинуло керівництво МВС.

"Приголомшена новиною про те, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і наш друг Євген Єнін, його перший заступник, загинули в аварії гвинтокрила. Серед загиблих і потерпілих інші співробітники МВС, а також діти. Мої глибокі співчуття родинам жертв і колегам з МВС", - написала вона у твіттері.