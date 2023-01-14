Події

19:53 14.01.2023

У Дніпрі внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку поранено 60 людей

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У Дніпрі внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку поранено 60 людей

Кількість постраждалих внаслідок влучення російської ракети в багатоквартирний житловий будинок в Дніпрі в суботу, 14 січня, зросла до 60 осіб, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вже близько 60 поранених через влучення російської ракети до дніпровської багатоповерхівки. 12 із них – діти", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що рятувальна операція триває.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, у будинку, в який влучила ракета – 16 під'їздів та близько 1700 мешканців.

"У зруйнованому під‘їзді 72 квартири. За інформацією з прописок це 100-200 людей (близько 50 дітей). Це страшні цифри на які орієнтуються рятувальники розгрібаючи завали", - написав Тимошенко.

Він уточнив, що весь будинок без електрики, газу, без вікон.

"Фактично потрібно забезпечити житлом більше1000 осіб", - наголосив Тимошенко.

Раніше повідомлялося про 39 поранених, 5 людей загинуло.

 

 

 

 

Теги: #дніпро #обстріл #наслідки

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