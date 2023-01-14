Події

07:10 14.01.2023

Новостворене Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідатиме за проєкти відновлення України

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Новостворене Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідатиме за проєкти відновлення України

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке рішенням уряду у п'ятницю створюється на базі Держагентства інфраструктурних проєктів та Держагентства автомобільних доріг ("Укравтодор"), відповідатиме за реалізацію проєктів відновлення України, повідомив віцепрем'єр із відновлення України Олександр Кубраков.

"Найважливіше – у нас з'являється структура, яка відповідальна за ефективність, прозорість та підзвітність інфраструктурного відновлення… Нове агентство буде здатне втілювати амбітні плани в реальність", – написав він у фейсбуці увечері в п'ятницю.

Кубраков, пояснюючи вибір бази створення нового агентства, зазначив, що Держагентство інфраструктурних проєктів упродовж своєї історії виконувало аналогічні завдання для держави – масштабні проєкти із залученням як бюджетного, так і зовнішнього фінансування.

Віцепрем'єр додав, що "Укравтодор", який сам Кубраков очолював до травня 2021 року, хоч і мав до цього фокус переважно на дорожній інфраструктурі, показав рекордні результати успішно завершених проєктів за останні три роки.

"Укравтодор" є найбільшим та успішним партнером міжнародних фінансових установ. Фінансування відновлення вже розпочалося і, як і очікувалося, основний інструмент – через процедури Світового банку, Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)", – наголосив віцепрем'єр.

За його словами, на базі "Укравтодору" вже реалізуються в рамках великого спільного проєкту з ЄБРР та ЄІБ дві ключові реформи – антикорупційна та реформа закупівель, після чого "Укравтодор" стане першою публічною установою України, яка отримає міжнародну сертифікацію ISO щодо запобігання корупції, а фахівці із закупівель отримають міжнародну сертифікацію CIPS.

Крім того, "Укравтодор" має потужні представництва в регіонах, які мають гідні заробітні плати та гнучку систему мотивації відповідно до успішно втілених проєктів, а в 2021 році випустив інфраструктурні євробонди, зазначив також Кубраков.

"Для того, щоб нове Агентство мало змогу успішно впоратися з поставленими завданнями, ми ініціюємо переговори з нашими партнерами, щоб оновити на базі Агентства Команду підтримки реформ та запустити антикорупційний офіс у центрі та регіонах", - зазначив віцепрем'єр.

 

 

 

Теги: #кабмін #агентство #розвиток

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