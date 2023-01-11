Події

00:02 11.01.2023

Окупанти вдарили по складу піротехніки у Харкові, попередньо ніхто не постраждав - Синєгубов

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Окупанти вдарили по складу піротехніки у Харкові, попередньо ніхто не постраждав - Синєгубов

Російські окупаційні війська у вівторок увечері вдарили по складу піротехніки у Харкові, зараз на місці працюють рятувальники, повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

" Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #склад #вибух #харків

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