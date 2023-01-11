Окупанти вдарили по складу піротехніки у Харкові, попередньо ніхто не постраждав - Синєгубов

Російські окупаційні війська у вівторок увечері вдарили по складу піротехніки у Харкові, зараз на місці працюють рятувальники, повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

" Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.