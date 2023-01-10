Українські військові мають розпочати тренування із системою Patriot наступного тижня – CNN

Українські військові мають розпочати тренування з ракетною системою Patriot у США вже наступного тижня, повідомили CNN два американські чиновники, обізнані з цим питанням.

За інформацією CNN, навчальна програма проходитиме у Форт-Сіллі в Оклагомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони.

Форт-Сілл є одним із чотирьох основних навчальних центрів армії та домом для школи польової артилерії, в якій військовослужбовці навчаються більше століття.

Як сказала заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер, очікується, що навчання українців складній системі займе "декілька місяців".

"Я не зможу назвати вам конкретних термінів завершення навчання", - сказала Купер у п'ятницю.