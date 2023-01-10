Кулеба за результатами візиту з Бербок до Харкова: Не сумніваюся щодо подальшої військової допомоги від Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок разом із главою МЗС України у вівторок відвідали Харків.

"Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали Харків воєнного часу, де Росія завдала величезних страждань. Харків тепер є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надходитиме і надалі", - написав Кулеба у твіттері.