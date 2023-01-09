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10:05 09.01.2023

Суд заарештував активи підозрюваного в держзраді ексміністра освіти Табачника на суму понад $2 млн

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Суд заарештував активи підозрюваного в держзраді ексміністра освіти Табачника на суму понад $2 млн

За матеріалами слідчих Служби безпеки України суд наклав арешт на майно колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника, підозрюваного в державній зраді, повідомляє пресслужба СБУ.

"Загальна сума заарештованих активів становить понад $2 млн. Це, передусім, нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що для того, щоб "приховати" свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь переписав їх на своїх родичів.

"Утім, СБУ викрила цю схему й отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала. Серед них: половина квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м; житловий будинок площею понад 600 кв. м; п'ять земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га; банківський рахунок на $147 тис.", - наголошують у спецслужбі.

У листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника глави уряду РФ щодо забезпечення озброєної охорони"виборчих дільниць", - уточнюють у СБУ.

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя в тимчасово окупованому Криму.

"Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України", - підсумували в спецслужбі. 

Теги: #табачник #арешт #активи

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