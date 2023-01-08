СБУ попереджає про антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові

У понеділок і вівторок (9-10 січня) на території одного з районів Харкова Служба безпеки України проводитиме антитерористичні контрдиверсійні заходи за участю органів військового управління та інших правоохоронних структур із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

"Метою планованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення і затримання можливих диверсійних груп", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

У спецслужбі попереджають, що під час антитерористичних контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу або проїзду на деяких вулицях міста, перевірка документів громадян, огляд автомобільного транспорту.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії і вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - зазначають в УСБУ в Харківській області.