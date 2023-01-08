8 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 319 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 319 RUSSIAN AGRESSION

8 січня православна церква святкує Собор Пресвятої Богородиці, католицька – Хрещення Господнє.

У Вірменії – День донора, у Греції – Гінайкратія, фестиваль жінок.

Ще цього дня, 1851 року фізик Жан Фуко довів, що Земля обертається, 1957 року Бобі Фішер у віці 13 років став чемпіоном США з шахів, а в 1959 році Шарль де Голль став президентом Французької Республіки.

Рано вранці 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 маршрутом "Тегеран-Київ", був збитий в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

1918 – Виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон запропонував Чотирнадцять пунктів – програму мирної перебудови повоєнного світу, яка мала сприяти закінченню Першої Світової війни;

1961 – Французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності;

1978 – Розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі почалася Ісламська революція в Ірані;

2004 - У Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі.

Собор Пресвятої Богородиці

Цього дня Православна Церква із хвалебними та подячними піснями звертається до Богоматері, яка народила Спасителя. Саме тому, що Пресвята Діва є Тією, від якої народився, втілився Спаситель наш Ісус Христос, і встановлено це свято її вшанування відразу після Його Різдва.

Собором цей день називається тому, що на відміну від окремих свят на честь Пресвятої Богородиці (наприклад, Її Зачаття, Різдво, Благовіщення) цього дня відбувається соборне святкування й інших осіб, близьких до Пресвятої Діви Марії та Господа Ісуса Христа.

Хрещення Господнє

Свято Хрещення Господнього – одне з найдавніших свят християнської Церкви, присвячене Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іваном Хрестителем. Ця подія євангельської історії, і її встановлення належить ще до часів апостолів.

У всіх історичних церквах свято Хрещення прив'язане до давньої дати свята Богоявлення, тобто до 6 січня. У Православ'ї воно належить до двонадесятих і відзначається 19 січня за новим стилем (тобто за старим стилем – це 6 січня). Причому "Богоявлення" та "Хрещення Господнє" – це дві назви одного свята.

На відміну від Православ'я, в Католицькій церкві латинського обряду Богоявлення та Хрещення – це різні свята, з яких Богоявлення, яке святкується 6 січня, присвячене спогаду приходу волхвів (або трьох царів). Хрещення ж святкується у першу неділю після свята Богоявлення і таким чином завершує Різдвяний час. Такої ж традиції дотримуються у низці протестантських конфесій.

Іменини: Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Марія, Михайло.