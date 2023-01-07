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06:46 07.01.2023

7 січня: Цей день в Україні та в світі

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7 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 318 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 318 RUSSIAN AGRESSION

7 січня відзначають Різдво.

Різдво

7 січня відзначають одне з головних свят року – Різдво Христове. У багатьох країнах, зокрема й в Україні, вважається сімейним святом. Встановлено на згадку про народження Ісуса Христа, Богонемовляти, Сина Божого.

Цього дня віряни відвідують святкові богослужіння на честь народження Христа. Також 7 січня заведено проводити час із сім'єю, ходити у гості чи запрошувати гостей додому.

Ще цього дня:

1929 - У Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати у картонних пакетах;

1949 - Університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про отримання першої фотографії генів;

1953 - 33-й президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 - В'єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі;

1980 - Індіра Ганді знову стає прем'єр-міністром Індії;

1989 - Наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором;

1992 - Телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

1999 - У Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.

Іменини: Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.

Теги: #7січня
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