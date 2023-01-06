Заяви про помилування "вагнерівців" можуть свідчити про високі втрати в їхніх лавах, але більшість втрат окупантів припадає на мобілізованих, - ISW

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що російські ув'язнені, які добровільно приєдналися до групи "Вагнера", отримали помилування, ймовірно, зі спробою збільшити свій вплив і політичну владу, посилити вербування ув'язнених, ідеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW) за 5 січня.

"Групі "Вагнера", ймовірно, необхідно поповнити свої сили після важких втрат, переважно колишніх ув'язнених, і Пригожин, імовірно, оголосив про передбачувані помилування, щоб посилити кампанію з вербування групи "Вагнера" в російських в'язницях. Пригожин також, імовірно, оголосив про помилування, щоб заспокоїти, як повідомляється, 80% військовослужбовців групи "Вагнера", дислокованих в Україні, яким було обіцяно якусь законну винагороду за їхню участь у бойових діях", - ідеться у зведенні.

Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив 22 грудня 2022 року, що нині "група Вагнера" розмістила в Україні 50 тис. бойовиків, зокрема 40 тис. ув'язнених, завербованих із російських в'язниць. "Кірбі повідомив, що за місяць в Україні загинуло понад 1000 співробітників групи Вагнера, а російське опозиційне видання The Insider повідомило 5 листопада, що за два місяці в Україні померло 500 колишніх ув'язнених, котрі добровільно входили до групи Вагнера", - повідомляють аналітики.

Водночас, за даними ISW, мобілізовані російські військовослужбовці, ймовірно, як і раніше, становлять велику частину втрат російських військових в Україні.